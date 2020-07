Exclusief voor abonnees WHO: "Wereld keert niet snel terug naar 'oude normaal'" 14 juli 2020

De wereld zal niet terugkeren naar 'het oude normaal' binnen een afzienbare toekomst. Dat is alvast de mening van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), nadat zondag wereldwijd een record van 230.000 nieuwe coronagevallen werd opgetekend. "Het virus blijft publieke vijand nummer één, maar de daden van vele regeringen en personen weerspiegelen dat geenszins", zei de directeur-generaal van de WHO. Volgens hem gaan te veel landen "in de verkeerde richting". Hij vermeldde er wel niet bij over welke landen hij het had. De coronapandemie heeft wereldwijd al aan 569.000 mensen het leven gekost.

