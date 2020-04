Exclusief voor abonnees WhatsApp maakt fake coronanieuws verspreiden moeilijker 08 april 2020

WhatsApp maakt het zijn gebruikers in deze coronacrisis iets moeilijker om berichten te verspreiden. De chatdienst wil zo een rem zetten op de verspreiding van valse informatie over het coronavirus. WhatsApp-boodschappen die al vaak gedeeld werden, kunnen nog slechts in één chat doorgegeven worden. Tot nu toe kon dat nog in vijf chats tegelijk. Berichten op WhatsApp zijn beveiligd met end-to-end-encryptie. De inhoud is zo enkel zichtbaar voor de gebruikers en niet voor het bedrijf zelf. WhatsApp kan dus zelf niet de verspreiding van fake news tegengaan. Onlangs ging op WhatsApp bijvoorbeeld het valse bericht rond dat er een link was tussen het virus en 5G-zendmasten.