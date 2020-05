Exclusief voor abonnees Weyts wil sport uit lockdown halen 04 mei 2020

Na het onderwijs, nu de sport: Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) werkt aan een plan om de sport - zowel de competities, de jeugdsport als de recreatieve evenementen - uit de lockdown te halen. Hij wil dat doen op dezelfde manier als bij het onderwijs. "We zullen eerst overleggen met de sector, dan met de Waalse tegenhanger, om vervolgens met een voorstel naar de virologen en Veiligheidsraad te stappen", klinkt het. De Nationale Veiligheidsraad beslist mogelijk overmorgen over het lot van de sportcompetities in België.