Weyts wil overal vuurwerkverbod, tenzij gemeente het toelaat 11 januari 2019

Om het dierenleed dat vaak gepaard gaat met vuurwerk te verzachten, wil minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) het gebruik ervan standaard verbieden. Nu is de regel dat vuurwerk toegelaten is, tenzij gemeenten het verbieden. "Ik vind dat we dat minstens moeten omdraaien", aldus Weyts. "Voorts moet vuurwerk enkel worden toegelaten op de plaatsen en de momenten die de gemeente heeft aangeduid." Liefst van al wordt ook enkel geluidsarm vuurwerk toegestaan. De minister gaat nu bekijken of hij een meerderheid kan vinden voor zijn voorstel.