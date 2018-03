Weyts wil opfrissingscursus voor oudere chauffeurs 24 maart 2018

00u00 0

Het aantal oudere automobilisten neemt fors toe. Volgens Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeraars, is één op de acht bestuurders intussen ouder dan zeventig. In tien jaar is hun aandeel gestegen met 15,6%. In verhouding tot het aantal gereden kilometers hebben chauffeurs ouder dan 75 veel meer kans op ongevallen dan jonge chauffeurs. Ze lopen zelfs vier keer meer risico om dodelijk gewond te raken in een auto-ongeval.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN