Weyts wil niet van gratis condooms op school weten

Moeten scholen gratis condooms ter beschikking stellen? Als het van Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) afhangt: neen. "Gratis condooms, dat is weeral een taak die men wil afschuiven op het onderwijs, stop daarmee", zei hij gisteren in 'Het Nieuws' op VTM. Daarmee gaat Weyts in tegen de Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking. Die pleitte er afgelopen week voor om anticonceptie gratis te maken tot 35 jaar en wil ook gratis condoomautomaten in de scholen. Weyts staat niet achter die aanbeveling. "We moeten zorgen dat onze leraars kunnen lesgeven."

