Weyts wil investeren in professionelere dierenasielen 29 december 2018

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil tijdens de volgende regeerperiode geld vrijmaken om dierenasielen te ondersteunen. Zij krijgen nog geen financiële steun van de Vlaamse regering. "Momenteel zijn er meer dan 120 asielen in Vlaanderen, maar die bieden niet allemaal dezelfde kwaliteit", zegt Weyts. "Vele menen het goed, maar het stijgt ze boven het hoofd waardoor ze zelf in dierenverwaarlozing verzanden. Als we ze financieel ondersteunen, moet er uiteraard op toegezien worden dat het geld goed gebruikt wordt. De mensen van mijn dienst zijn al druk bezig, waardoor we steden en gemeenten zelf de controles gaan laten uitvoeren. Daarom zal elke stad of gemeente een samenwerking moeten aangaan met een asiel, wat idealiter op dit moment al het geval is. Of dat geld rechtstreeks naar de asielen zal gaan of in eerste instantie naar de gemeenten, moet nog verder worden bekeken." (TVP)

