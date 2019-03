Weyts wil dolfijnen weg uit Brugge 25 maart 2019

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts wil het houden van dolfijnen in gevangenschap verbieden. "Het heeft geen enkel nut. We laten die kunstjes doen in ruil voor een paar dode vissen", zegt Weyts. "Dolfijnen zijn stressgevoelige dieren. Wij houden ze in een bassin terwijl ze in het echte leven 60 kilometer per dag afleggen en hun natuurlijke habitat 125 vierkante kilometer groot is. Moeten we dit blijven tolereren, puur voor ons plezier? Ik pleit voor een uitdoofbeleid."

