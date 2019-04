Exclusief voor abonnees Weyts wil bushaltes aan Brussel-Noord verplaatsen 13 april 2019

Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil de bushaltes in het station van Brussel-Noord verplaatsen naar buiten, aan het Noordplein even verderop. Daarvoor is in principe het akkoord nodig van het Brussels Gewest, maar daar wil Weyts niet op wachten.