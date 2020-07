Exclusief voor abonnees Weyts wil 3 miljard investeren in scholen 13 juli 2020

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil gedurende de huidige regeerperiode 3 miljard euro in schoolgebouwen investeren. Dat is een half miljard meer dan tijdens de vorige legislatuur. De investeringsgolf die Weyts belooft in zijn 'Masterplan Scholenbouw' biedt perspectief voor ruim duizend nieuwe of grondig gerenoveerde scholen. Hij voorziet 1,4 miljard publieke middelen voor de vervanging van bestaande schoolinfrastructuur. Daarbovenop zal het patrimonium ook vernieuwd en uitgebreid worden via alternatieve financiering - zoals huursubsidies. Voor bijkomende capaciteit trekt Weyts de komende vier jaar 360 miljoen euro uit.