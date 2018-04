Weyts weer onwel in parlement 26 april 2018

Mobiliteitsminister Ben Weyts is gisteren - niet voor het eerst - onwel geworden in het Vlaams Parlement. De N-VA'er moest antwoorden op vragen over het kappen van bomen langs snelwegen, maar bleef steken in zijn woorden. Partijgenoot Peter Persyn, een dokter, moest tussenbeide komen en leidde hem weg. Weyts werd volgens zijn woordvoerder getroffen door een bloeddrukval. Hij moest niet naar het ziekenhuis. "Alles is opnieuw oké", klonk het. In februari vorig jaar overkwam Weyts, die de laatste jaren

