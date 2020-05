Exclusief voor abonnees Weyts: "We sturen geen politie als ouders kind thuishouden" 29 mei 2020

Niet alleen het onderwijspersoneel is ongerust, ook heel wat ouders zitten met vragen bij de heropstart, nu de regel van vier vierkante meter per kind vervalt. Wat gebeurt er met ouders die hun kind uit bezorgdheid liever niét naar school sturen? Volgens onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) zal er eerst en vooral een dialoog aangegaan worden. "De kinderen hebben lang genoeg tussen vier muren gezeten, maar natuurlijk gaan we niet de politie of het leger op de ouders afsturen", zei hij gisteren in 'VTM Nieuws'. "Het gaat over kinderen, ons dierbaarste goed. Rationele argumenten ketsen dan soms af."

