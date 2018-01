Weyts pakt 16 drukke afritten aan 29 januari 2018

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zegt dat hij dit jaar zestien snelwegafritten zal aanpakken waar veel file staat. De afgelopen twee jaar liet hij al op elf drukke afritten 'slimme ingrepen' uitvoeren. Concreet gaat het om de aanleg van een rotonde of een betere afstelling van de verkeerslichten. Op zeven plaatsen staat er daadwerkelijk minder file dankzij die aanpak. Op vier locaties hebben de ingrepen echter niét gewerkt. Op de afritten van de E40 in Aalst en Beernem, allebei richting Brussel, is het zelfs drukker geworden - in Beernem staat er bijna dubbel zoveel file. Weyts zal laten onderzoeken hoe dat komt.