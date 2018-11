Weyts maant Brussel aan tot actie: "Kuis Noordstation op, of bus stopt hier niet meer" Isolde Van Den Eynde

15 november 2018

06u00 1 De Krant "Het onveilige en vuile Brusselse Noordstation brengt de dienstverlening van De Lijn in het gedrang." Dat kaart Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) aan. "Als Brussel niet snel ingrijpt, zal De Lijn er geen reizigers meer oppikken."

Op de ondergrondse verdieping van het Brusselse Noordstation zijn acht perrons waar bussen van De Lijn stoppen. Daar verblijven ook veel transmigranten, die door de koude wegtrekken uit het Maximiliaanpark en hun toevlucht zoeken in het station. "Dat zorgt al even voor problemen: het afval stapelt zich op, er liggen uitwerpselen, de voedselbedeling blokkeert de perrons, er duiken geïmproviseerde slaapplaatsen op en er zijn verschillende veiligheidsincidenten", zegt Ben Weyts. "Reizigers en personeelsleden voelen zich niet meer veilig." De buurt wordt ook geteisterd door een diefstallenplaag. Het aantal diefstallen steeg de eerste acht maanden dit jaar met 82%, het aantal diefstallen met geweld met 37%. "De Lijn doet al het mogelijke", zegt Weyts. "De veiligheidsdienst wordt maximaal ingezet, elk incident wordt gemeld aan de spoorwegpolitie en er is voortdurend overleg. Maar De Lijn huurt en kan dus geen structurele oplossing uitdokteren."

Zo'n structurele oplossing zou er wel kunnen komen op een andere locatie. Weyts plant een busterminal buiten het Noordstation. Het budget - 2,1 miljoen euro - is al voorzien. "Maar het is wachten op de bouwvergunning van het Brussels Gewest. We dienden in juli 2017 al een aanvraag in, maar er is nog altijd geen beslissing. De wettelijke behandelingstermijn is nochtans overschreden." Weyts schrijft zijn Brusselse collega Pascal Smet (sp.a) en de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) nu een nieuwe brief met de vraag om de vergunning snel af te handelen. Weyts waarschuwt: "Ofwel grijpen we samen in, ofwel blijft de dienstverlening van De Lijn aan het Noordstation niet gegarandeerd." Wat dat juist betekent? "Wie naar het Noordstation pendelt om de trein te nemen zal daar worden afgezet, maar reizigers zullen niet langer aan het station op de bus kunnen stappen. Ze zullen dan moeten wandelen tot aan de volgende bushalte, Rogier."

Niet bevoegd

Een straffe dreiging, waar de Brusselse ministers niet meteen op ingaan. Ze willen het debat niet in de pers voeren en wachten op de brief van Weyts. De Brusselse minister van mobiliteit Smet erkent wel de veiligheidsproblemen in het Noordstation, maar zegt niet bevoegd te zijn. Daarvoor wijst hij naar Jan Jambon (bevoegd voor de spoorwegpolitie) en minister-president Vervoort. Alleen is de spoorwegpolitie dan weer niet bevoegd buiten het station. Bij Vervoort is enkel te horen dat de politie ontkent dat transmigranten voor de extra overlast zorgen.

Pascal Smet is wel een voorstander van die busterminal buiten het station. "Maar de bouwaanvraag duurt zo lang omdat het gewest momenteel onderhandelt over de verkoop van het aanpalende CCN-gebouw (Communicatiecentrum Noord, red.). Pas daarna kunnen we met de nieuwe eigenaar aan tafel gaan zitten over de busterminal." Ook Rudi Vervoort wijst die verkoop als reden voor de lange wachttijd aan.