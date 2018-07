Weyts maakt einde aan pelsdierkweek 23 juli 2018

Er komt een einde aan de pelsdierkweek in Vlaanderen. De 17 kwekerijen die er nog zijn - en die jaarlijks meer dan 200.000 pelsdieren doden - moeten ten laatste in 2023 de deuren sluiten. Ook dwangvoeding, vooral bekend door de productie van foie gras, wordt verboden. Dat treft één West-Vlaams bedrijf. "We moeten zuinig zijn met het woord 'historisch', maar dit is echt een enorme stap vooruit voor Vlaanderen", zegt minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Er komt een compensatievergoeding, die hoger uitvalt als de bedrijven in kwestie vroeger stoppen. Michel Vandenbosch van GAIA reageert euforisch. "Eindelijk! Hier hebben we meer dan 20 jaar lang voor geijverd." (DDW)