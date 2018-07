Weyts maakt app die waarschuwt voor files en ziekenwagens 05 juli 2018

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil een gratis app laten ontwikkelen die bestuurders waarschuwt voor files en naderende ziekenwagens. Een offerte wordt dit najaar gelanceerd. Met de applicatie wil de minister iets doen aan "de talrijke kop-staartaanrijdingen met vrachtwagens" waar VAB op wijst. De automobilistenvereniging wil ook dat de exacte afstand tot een file aangekondigd wordt met dynamische borden en dat bestuurders via die signalisatie gewezen wordt op een snelheidsbeperking. Al is dat volgens de minister geen zaligmakende oplossing. "De beste manier om chauffeurs te bereiken, is directe communicatie op de smartphone of boordcomputer", vindt hij. Wanneer de app beschikbaar is, is nog niet bekend.

