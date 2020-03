Exclusief voor abonnees Weyts laat leerkrachten zelf nadenken over toekomst van onderwijs 03 maart 2020

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) richt een nieuwe werkgroep op om zich te buigen over de toekomst van het Vlaamse onderwijs. Daarvoor schakelt hij niet alleen zes wetenschappers in, maar ook zes leerkrachten. Elke leraar of lerares met minstens tien jaar ervaring en passie voor het vak kan zich kandidaat stellen.