Exclusief voor abonnees Weyts klopt Rutten 27 mei 2019

00u00 0

In Vlaams-Brabant heeft Ben Weyts de schade kunnen beperken. N-VA kon er één op de vier kiezers overtuigen, maar verliest 3,8%. Weyts slaat zich op de borst dat hij voor het Vlaams Parlement de lijsttrekker is met het meeste aantal voorkeurstemmen. Vorige keer werd hij nog geklopt door Gwendolyn Rutten (Open Vld), die als tweede populairste eindigt. Met 96,73% van de bureaus geteld is haar Open Vld groter dan het Vlaams Belang (15,7 vs. 13,16%).

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis