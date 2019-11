Exclusief voor abonnees Weyts is enige voorstander van taalbad kleuters 07 november 2019

De eerste barstjes in Vlaamse regering zijn er: coalitiepartners CD&V en Open Vld hebben twijfels bij het N-VA-voorstel om kleuters die het Nederlands niet voldoende machtig zijn in taalbadklassen les te laten volgen. Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) wil een test invoeren om te controleren of kleuters voldoende Nederlands kennen. "Wij geloven niet in aparte taalklassen", zegt Sihame El Kaouakibi van Open Vld. "Als we kinderen samen zetten, dan gaan ze zich ook anders voelen en worden ze anders."