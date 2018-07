Weyts houdt hondenfokkers aan de leiband 14 juli 2018

De regels voor dierenkwekers en -handelaars worden verscherpt. Kwekers van honden of katten zullen nog maar drie nesten mogen hebben in twee jaar tijd. Nu is dat nog twee nesten per jaar. Ze zullen ook maximaal zeven verschillende rassen mogen fokken. En wanneer een handelaar beweert dat een dier van 'eigen kweek' is, moet de klant het recht krijgen het moederdier te zien. "Zo zullen handelaars die importeren vanuit het oosten snel door de mand vallen", zegt minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Bovendien mogen kwekers alleen nog echte foto's van hun eigen dieren gebruiken in hun promotie. "Gedaan dus met het gebruik van bedrieglijke stockfoto's", aldus Weyts. De strengere regels moeten volgens hem een einde maken aan malafide praktijken en oneerlijke handelaars.

HLN