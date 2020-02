Exclusief voor abonnees Weyts herstelt de schade 24 februari 2020

Zelfspot troef, moet minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) gedacht hebben. Op Aalst Carnaval ging hij verkleed als garagist van Toyota, inclusief knalrode 'I love my Toyota'-pet. Een toespeling op zijn omstreden uitspraak dat een minister moet beschikken over een wagen met "enige standing, geen Toyota Corollo (sic)". Weyts was de enige minister die afzakte naar Aalst. "Natuurlijk ben ik hier. Ik snap dat het voor sommigen moeilijk ligt gezien de internationale context, maar hier niet zijn zou vaandelvlucht zijn voor mij." (FME)

