Exclusief voor abonnees Weyts hekelt onderwijsschepen die oproept tot klimaatspijbelen: "Onverantwoord" 07 februari 2020

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft fors uitgehaald naar Isaura Calsyn (Groen), schepen van Onderwijs in Eeklo. Zij had leerlingen en leerkrachten aangemoedigd om vandaag massaal te gaan betogen voor het klimaat. "Zo iemand is enkel bezig met politiek eigenbelang, niet met dat van jongeren", aldus Weyts, die eerder deze week scholen had gevraagd om net strenger op te treden tegen klimaatspijbelaars.

