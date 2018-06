Weyts heeft plan om Doel te redden 30 juni 2018

Doel was sinds de eeuwwisseling gedoemd om te verdwijnen, maar kijk: Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) komt met een plan dat tegelijkertijd het dorp redt én de haven van Antwerpen de kans geeft om te groeien. Weyts liet de voorbije maanden een soort 'best of' maken van acht bestudeerde scenario's voor een havenuitbreiding. In het plan komt een nieuw 'Saeftinghedok' náást het grotendeels verlaten dorp. Door enkel de zuidkant van het dok te ontwikkelen, zou Doel leefbaar blijven en kan men ook haalbare mobiliteitsoplossingen uittekenen. Maar zoals vroeger zal het nooit meer worden in Doel, laat Weyts verstaan. De Vlaamse regering beslist over het plan in de herfst. (PhT)