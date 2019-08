Exclusief voor abonnees Weyts geeft zwerfkatten schuilhok 31 augustus 2019

In het Vlaams-Brabantse Strombeek-Bever is het eerste zogenaamde 'zwerfkattenschuilhok' in gebruik genomen. Dat is een initiatief van minister Ben Weyts (N-VA). Die vroeg alle steden en gemeenten vorig jaar om een 'zwerfkattenplan' op te stellen. 9 op de 10 hebben intussen al concrete maatregelen genomen. 95% steriliseert zwerfkatten voor ze worden teruggeplaatst. In dat geval moeten de lokale besturen ook beschutting voor de dieren voorzien, en daarom krijgen ze voortaan de kans om gratis twee schuilhokken te plaatsen. Daarin is telkens plaats voor drie à vier poezen.