Weyts dreigt met juridische stappen tegen Airbnb 07 april 2018

Minister van Toerisme Weyts (N-VA) dreigt met een rechtszaak tegen Airbnb, opdat de regels gevolgd zouden worden.Wie zijn huis of flat verhuurt via Airbnb, moet dit melden bij Toerisme Vlaanderen. Daarnaast moet je een verzekering afsluiten en de brandveiligheid kunnen aantonen. Of dat correct gebeurt, kan echter amper via steekproeven gecontroleerd worden, omdat het platform weigert gegevens van verhuurders door te geven aan de Vlaamse overheid. Nu gebeuren controles enkel bij klachten of twijfels. Vorig jaar waren er amper 20 controles op 6.000 panden.