Wevelgemse moet naar cel door foto van bommengordel 20 februari 2018

Een 25-jarige vrouw uit Wevelgem heeft 4 jaar cel gekregen, waarvan de helft voorwaardelijk, voor het aanzetten tot terrorisme. Ze moet na haar straf ook een deradicaliseringscursus volgen. Eind 2016 stelde het federaal parket een onderzoek in naar het Facebookprofiel van Molly B., waarop foto's verschenen waren van een bommengordel en het politiecommissariaat in Wevelgem. De jonge vrouw profileerde zich op sociale media als een zeer fervente aanhangster van IS. Ze verheerlijkte de activiteiten van de terreurgroep en stond ook in contact met terreurverdachten. Zo had B. eind 2016 contact met één van de moslima's die de Notre-Dame in Parijs in brand wilden steken met gasflessen. Ze verklaarde te chatten uit eenzaamheid en wist naar eigen zeggen niet met wie ze te doen had. Volgens de rechter is het echter niet bewezen dat ze effectief lid was van IS. "Ze verspreidde enkel boodschappen die anderen aanzetten terroristische misdrijven te plegen, maar er zijn geen bewijzen dat ze daarvoor een mandaat had van IS." (SDVO)

