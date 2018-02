Wetsvoorstel zet in op bemiddeling 15 februari 2018

00u00 0

Het omgangsrecht tussen grootouders en hun kleinkinderen is principieel voorzien in het burgerlijk wetboek. "Maar in de praktijk is het vaak een lege doos", zegt Goedele Uyttersprot, Kamerlid van N-VA. "Door de traagheid van Justitie zien we dat een eis van grootouders vaak uitdraait op een aanslepende procedure. Bovendien zijn er verschillen tussen de gerechtelijke arrondissementen in de toekenning of afwijzing van het omgangsrecht, wat leidt tot een onrechtvaardigheidsgevoel."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN