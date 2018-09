Wetsvoorstel sp.a: “Leerplicht vanaf 3 jaar” Jeroen Bossaert

04 september 2018

00u00 0 De Krant Oppositiepartij sp.a dient een wetsvoorstel in om de leerplicht te verlagen naar 3 jaar. "We moeten er alles aan doen om te vermijden dat kinderen een taal- en leerachterstand oplopen nog voor ze naar het eerste leerjaar gaan." Al lijkt de kans groter dat 5 jaar het compromis wordt.

Vandaag is er leerplicht vanaf 6 jaar. Te laat, vindt Meryame Kitir, federaal fractieleidster van sp.a. Met haar wetsvoorstel wil ze de leeftijd halveren. Let wel: leerplicht betekent niet per se dat je je kind effectief naar school stuurt - het is enkel een 'verplichting om te leren'. Daarom wil sp.a parallel ook de bestaande aanwezigheidsplicht uitbreiden. Vandaag moet een kind minstens 250 halve dagen aanwezig zijn in de derde kleuterklas. "Wij willen dat opentrekken naar drie dagen per week voor de andere kleuterjaren."

Enkele weken geleden pleitte ook de socialistische vakbond ACOD al voor een verlaging van de leerplicht naar 3 jaar. Anderzijds dienden Open Vld en MR in 2015 een wetsvoorstel in voor leerplicht vanaf 5 jaar - en die piste lijkt binnen de meerderheid de meeste kans te maken. "Ik wil dat debat zeker voeren", zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). "Op voorwaarde dat er dan meer geld naar het kleuteronderwijs vloeit." Dat moet het vandaag nog stellen met één derde minder werkingsmiddelen dan het lager onderwijs. De Vlaamse regering komt binnenkort met een advies over de leerplicht. Dan is het aan de federale regering om dit (eventueel) door te voeren.

Is ons onderwijs in vrije val?

De kennis van onze leerlingen daalt en de lat in ons onderwijs ligt lager. Hoe keren we het tij? Op alle niveaus wordt daarover nagedacht: van de top tot de basis. Alleen kijkt niet iedereen in dezelfde richting. Zo pleiten almaar meer gezaghebbende stemmen voor een centraal examen, maar wordt dat in de onderwijswereld sceptisch onthaald. "Als ze dat doen, dan stop ik ermee".

