Wetsvoorstel om minimumsnelheid op snelweg op te trekken Terwijl Nederland trager gaat rijden 19 november 2019

Terwijl Nederland de maximumsnelheid op snelwegen verlaagt naar 100 km per uur, circuleert in ons land het voorstel om de minimumsnelheid op snelwegen op te trekken van 70 naar 80 km per uur. Transportsectorfederatie Febetra steunt het wetsvoorstel van VB'er Frank Troosters en ook verkeersinstituut Vias vindt het verhogen van de minimumsnelheid een goed idee. "Zo komen de hoogste en de laagste snelheden dichter bij elkaar, wat de verkeersveiligheid ten goede komt", zegt woordvoerder Stef Willems. "Al zal het slechts om een zeer klein effect gaan, want in de praktijk zien we slechts heel weinig mensen nog 70 per uur rijden." Ook VAB staat achter het idee van de verhoging van de minimumsnelheid, maar ziet geen noodzaak. Elke week worden in ons land twee chauffeurs beboet omdat ze minder dan 70 per uur rijden op de autosnelweg. (IBO)

