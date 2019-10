Exclusief voor abonnees Wetsvoorstel Belang: na drie maanden zonder regering automatisch verkiezingen 23 oktober 2019

Het Vlaams Belang wil dat er automatisch nieuwe verkiezingen zouden komen als er drie maanden na de stembusslag nog altijd geen regering is. Vandaag is het exact 150 dagen geleden dat we naar de stembus trokken, en die symbolische datum grijpt de partij aan voor 'een voorstel van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet'. Tom Van Grieken, die de auteur is van het wetsvoorstel, wil het dinsdag indienen. Van Grieken staat niet alleen met het idee. Ook informateur Johan Vande Lanotte liet al optekenen dat hij een deadline van drie maanden voor een regeringsvorming geen slecht idee vindt om de onderhandelingen sneller te doen verlopen.