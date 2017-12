Wetsdokter verliest strijd tegen kanker 00u00 0

Wetsarts Marc De Leeuw (53) is vorige week dinsdag, na een slepende ziekte, overleden in het bijzijn van zijn familie. De gerechtsdeskundige uit Affligem raakte bekend tijdens het proces van Kim De Gelder en de zaak-Ronald Janssen. Begin april dit jaar kreeg hij het nieuws dat hij een hersentumor had. "Marc heeft altijd geloofd dat de wetenschap, die hij vanuit zijn job zo goed kende, hem nog zou kunnen redden, maar dat is niet gelukt", klinkt het bij zijn familie. "Hij heeft maandenlang gevochten, werd geopereerd en heeft chemo- en immunotherapie ondergaan maar uiteindelijk was de tumor te sterk." De Leeuw was diensthoofd spoedgevallen in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst en professor aan de Universiteit Gent. (KSN)

