Exclusief voor abonnees Wetenschappers slaan alarm voor 'hittegolf' in Noordpoolgebied 19 juni 2020

Klimaatwetenschappers slaan alarm vanwege de zeer hoge temperaturen die rond de poolcirkel worden gemeten. In Siberië lagen die vorige maand 10 graden boven het normale gemiddelde. In het noorden van Rusland bereikte het kwik op 9 juni 30 graden. In het Siberische Chatanga, waar de temperaturen doorgaans rond het nulpunt liggen, was het eind mei 25 graden. De Siberische 'hittegolf' heeft niet alleen consequenties voor de poolkappen. Veel van de Russische steden boven de poolcirkel zijn gebouwd op een bodem van permafrost. Als die ontdooit, kan dat desastreuze gevolgen hebben. Ook woeden er in Siberië almaar meer felle bosbranden.