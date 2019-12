Exclusief voor abonnees Wetenschapper dumpt 1.000 stukjes plastic in Schelde 26 december 2019

00u00 0

Een bioloog aan de Universiteit Antwerpen heeft deze week in de Schelde bijna duizend stukjes plastic gedumpt. Hij deed dat bij wijze van experiment, want hij wil achterhalen hoelang het duurt vooraleer afval in de Noordzee terechtkomt. "Het voelde een beetje bizar, zeker als bioloog, maar we hebben er goed over nagedacht", zegt Bert Teunkens. "De gegevens die het plastic ons hopelijk bezorgt, zijn dermate belangrijk dat we het gerechtvaardigd vinden. Bovendien organiseren we in het kader van mijn vierjarig onderzoek opruimacties waarbij we jaarlijks zo'n 60.000 stukken plastic oprapen. De balans lijkt ons dus positief." Teunkens zal de bewegingen van het plastic voor zijn doctoraat tot 2022 bestuderen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis