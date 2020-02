Exclusief voor abonnees Wetenschap zoekt uit hoe uw gevel fijn stof uit lucht kan halen 01 februari 2020

De oplossing tegen fijn stof? Een gevel die de lucht zuivert, en wetenschappers van de universiteit van Antwerpen zijn op zoek naar de ideale groengevel. Daarvoor hebben ze als eerste in ons land een 'fijnstofmachine' ontwikkeld. De onderzoekers zullen zo verschillende soorten fijn stof kunnen simuleren in verschillende fracties. Want luchtvervuiling kan diverse oorzaken hebben, zoals industrie of verkeer. De UAntwerpen wil onder meer nagaan hoe lucht in street canyons - straten waar luchtvervuiling blijft hangen omdat aan beide kanten hoge gebouwen staan - zoveel mogelijk gezuiverd kan worden. "We willen bekijken hoe de afzet van fijn stof op planten werkt", zegt wetenschapper Tess Ysebaert in de Mediahuis-kranten. "Door ook te kijken naar bladvorm, waslaag, bladgrootte, enzovoort, willen we de ideale beplanting voor luchtzuivering bepalen." Met de metingen willen de wetenschappers tot een algemeen model komen dat de invloed van planten op fijnstofconcentraties berekent.

