Exclusief voor abonnees Weten we eindelijk wat er gebeurt na de kus in de lift? 06 januari 2020

Een kijkcijferhit op televisie en online, een nominatie voor een Gouden roos én een herwerking in het buitenland: 'Dertigers' was hét onverwachte succes van 2019. "Het succes zit volgens mij in de herkenbaarheid van de vriendengroep, in het feit dat het allemaal frisse gezichten zijn én dat de acteurs ook oprecht vrienden zijn geworden", meent regisseur Wim De Smet. En dus kon een tweede seizoen niet uitblijven. De nieuwe afleveringen van de fictiereeks rond de Antwerpse vriendengroep gaan vanavond van start op Eén. Daarin leren we hopelijk eindelijk wat er geworden is van Pieter en Saartje na de kus in de lift. (TK)