Exclusief voor abonnees Westvleteren online te koop Ook monniken gaan mee met hun tijd 15 juni 2019

00u00 0

In de VS mogen ze dan al hun eigen trappist brouwen, die van Westvleteren behoort toch nog altijd tot de toppers. En de broeders van de Sint-Sixtusabdij verkopen hun brouwsels voortaan énkel nog online, op www.trappistwestvleteren.be. Gedaan, dus, met de 'biertelefoon', waar liefhebbers niet zelden de bezettoon te horen kregen. "De website is een goed alternatief voor de telefoon", zegt abt Manu Van Hecke. "We hebben er lang over nagedacht."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis