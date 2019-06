Exclusief voor abonnees Westvleteren online in 2 uur uitverkocht 27 juni 2019

Het trappistenbier van Westvleteren werd gisteren voor de eerste keer online verkocht. In twee uur was de hele voorraad de deur uit. Klanten die het bier willen kopen, moeten zich registreren met hun nummerplaat en komen in een digitale wachtkamer terecht. Zo wordt fraude bij de verkoop beperkt. De nieuwe bestelmethode vervangt het telefonische systeem. Het volgende online verkoopmoment is op 10 juli van 16 tot 20 uur. Elke maand komen er twee momenten, maar de productie gaat niet omhoog.