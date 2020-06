Exclusief voor abonnees Westerlo valt licentie Moeskroen aan 27 juni 2020

Waasland-Beveren heeft er een compagnon de route bij. Ook Westerlo trekt naar de rechtbank tegen de licentie die Moeskroen verkreeg. Zij legden bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel een verzoekschrift neer tot nietigverklaring van de licentietoekenning aan Moeskroen. Dat hing al langer in de lucht en is deze week geofficialiseerd. Westerlo verwijt het BAS onder meer vooringenomenheid en zegt dat er fouten zijn gebeurd in de procedure. Zij vinden dat de arbiters van het BAS met twee maten en twee gewichten meten. (FDZ)