Westerlo straks in Turkse handen 16 maart 2019

Nadat eerdere overnamepogingen door Soudal (2016) en een Chinese investeerder (2017) op niets uitdraaiden, lijkt het nu derde keer, goeie keer te worden voor Westerlo. De club komt binnenkort in handen van een Turks consortium, dat 99% van de aandelen zou overnemen. Het overblijvende percentage zou eigendom blijven van de huidige clubleiding, met garanties dat de eigenheid van de club bewaard blijft. De overname komt voor de Kemphanen geen moment te vroeg, want de afgelopen drie jaar liet Westerlo negatieve cijfers noteren in de boekhouding. Zonder extra financiële inbreng was het onmogelijk om te blijven bestaan als profclub. Om de continuïteit te garanderen heeft het Turks consortium recent al voor een eerste kapitaalsinjectie gezorgd. Pas als de licentie definitief toegekend is, wordt de overname definitief afgerond. De identiteit van de overnemer blijft vooralsnog geheim. (RVD/VDVJ)

