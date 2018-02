Westerlo praat met vijf kandidaat- overnemers 19 februari 2018

00u00 0

Terwijl Westerlo in 1B nog stevig aan de bak moet om de degradatie uit het profvoetbal te ontlopen, zoekt manager Herman Wijnants achter de schermen nog steeds nadrukkelijk naar investeerders om de club over te nemen. Gisteren had Wijnants opnieuw een delegatie te gast. De geïnteresseerde investeerders kregen een rondleiding in het stadion, inspecteerden de oefenvelden en volgden nadien de thuiswedstrijd tegen Tubeke (0-0). "Heel concreet is dat allemaal nog niet", zegt Wijnants. "We praten momenteel met een vijftal kandidaat-overnemers, waarvan minstens twee binnenlandse pistes. Een doorbraak is nog niet voor morgen. Alles zal afhangen van onze plek: kunnen we het behoud verzekeren of niet?" (RVD)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN