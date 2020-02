Exclusief voor abonnees Westerlo niet in evocatie, wel samen met Virton naar BAS 24 februari 2020

Normaal had Westerlo op één speeldag van het einde zijn lot volledig in eigen handen, maar door de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep om de match Virton - Beerschot te laten herspelen, is dat plots niet meer het geval. "We gaan niet in evocatie, maar sluiten ons aan bij Virton en trekken samen naar het BAS om deze beslissing aan te vechten", vertelt algemeen directeur Wim Van Hove. Ook trainer Bob Peeters roerde zich. "Ik ga ervan uit dat de mensen van het BAS slimmer zijn. Zo niet kunnen we maar beter met de PlayStation gaan spelen. Als ze die match laten herspelen, maakt de voetbalbond zich belachelijk voor de hele wereld." (RVD)