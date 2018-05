West-Vlaming sterft in aanrijding met cabrio, vriendin en kinderen gewond 28 mei 2018

00u00 0

Een man uit Zwevegem is zaterdagavond omgekomen bij een aanrijding net over de grens met Ronse, in Mont-de- L'Enclus. Zijn vriendin en hun twee kinderen zaten bij hem in de auto en liggen gewond in het ziekenhuis. De cabrio waarin het gezin reed, stond even stil op de weg omdat een bestelwagen voor hen links wilde afslaan. Een achterligger merkte dat niet en reed erop in.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN