Exclusief voor abonnees WEST-VLAANDEREN WAREGEM € 275.000 FLATS VOOR SINGLES EN KOPPELS ZONDER KINDEREN 18 januari 2020

DE MAKELAAR: "Gelijkvloerse flat met handige privékoer en uitstekende ligging."

INDELING: Inkomhal, toilet, keuken, woonkamer, berging, twee slaapkamers, badkamer. Aparte garage met berging.

WIJ ZEGGEN: Flatgebouw uit 2006, op een steenworp van het centrum van de stad en bovendien erg gunstig gelegen tegenover snelwegen. Knus ingericht, met een ruime, rechthoekige en lichtrijke woonkamer. Witte shutters zorgen voor privacy en een landelijke sfeer. De keuken zit om de hoek, is wat klein, maar beschikt over alle nodige apparaten. Met twee slaapkamers, badkamer met douche, bad en dubbele wastafel en aparte berging is de indeling standaard. Leuk extraatje: de grote ingemaakte kast in de

inkomhal, waar je best veel in kwijt kunt. Een ondergrondse parkeerplaats moet je apart kopen voor 25.000 euro. In de kelderruimte raak je een fiets kwijt. De koers is ook langs buiten bereikbaar via een poortje. (BHT)

