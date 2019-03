WEST-VLAANDEREN VEURNE Vanaf € 209.000 HUIZEN TE KOOP | ASSISTENTIEWONINGEN 16 maart 2019

00u00 0

Het opvallende project Zuidburg opent op 1 april en omvat honderd assistentieflats, afgewerkt in topkwaliteit en vlak bij de Lovaart. Enkele appartementen hebben er een magnifiek uitzicht op. De ontwikkelaar engageert er zich toe om mee te betalen voor de fiets- en voetgangersbrug over de vaart en de ringweg, die naast Zuidburg zal liggen. De verbinding naar het centrum is dus makkelijk. Opvallend is de moderne architectuur vanbuiten en de functionele inrichting. De gangen zijn tot soms drie meter breed. Elke flat is rolstoeltoegankelijk. Voor het comfort van de bewoners is er beneden een kapsalon, kinepraktijk, pedicure, dokterslokaal en fitness. Op de eerste verdieping bevindt zich de brasserie met honderd plaatsen en een terras. Helemaal bovenin is er nog een polyvalente ruimte. Prijzen variëren tussen 209.000 en 385.000 euro. Van de honderd appartementen zijn er nog twintig te koop. (BHT)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen