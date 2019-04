Exclusief voor abonnees WEST-VLAANDEREN KNOKKE € 598.000 13 april 2019

DE MAKELAAR: "Rustig gelegen, recent gerenoveerde woning met drie slaapkamers. Vrij zicht."

INDELING: Hal, toilet, woonkamer, keuken, bijkeuken, binnenkoer. Verdieping één: twee slaapkamers en badkamer. Verdieping twee: slaap-, badkamer en zonneterras.

WIJ ZEGGEN: De troeven van deze in 2017 volledig gerenoveerde woning zijn duidelijk: het unieke zicht op de polders in de prachtige buurt van de Oosthoek tussen Knokke en Nederland, instapklaar en afgewerkt met kwalitatieve materialen. We lichten er graag ook het zonneterras op de tweede verdieping uit: schitterend plaatsje in de zon met fenomenaal uitzicht. De indeling is logisch, met een ruime woonkamer met hoge ramen die de omgeving naar binnen halen. De parketvloer en de gekozen materialen zorgen voor gezelligheid in huis. Open en volledig ingerichte keuken met toegang tot een bijkeuken of berging. De binnenkoer beschikt over een aparte uitgang. Twee verdiepingen die in totaal drie slaapkamers herbergen, met op elke verdieping een badkamer. Parkeren kan aan de overkant van de straat. Op vijf minuten van het strand en Het Zwin. (BHT)

