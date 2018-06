West-Vlaamse woonwijk hermetisch afgesloten voor reconstructie kruisboogmoord Hans Verbeke kg

19 juni 2018

07u00

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 De Krant Zeven weken na de moord op slagerszoon Bjorn De Vrieze (28) in het West-Vlaamse Schuiferskapelle wordt vandaag de reconstructie van de feiten gehouden. En daar zijn ingrijpende maatregelen voor getroffen: de woonwijk Drie Wilgen en enkele omliggende straten worden zes uur lang hermetisch afgesloten.

Rond tien uur start deze morgen aan de intussen verkochte woning van Bjorn De Vrieze de wedersamenstelling van de kruisboogmoord. Verdachte Jordy V. zal aan de onderzoeksrechter en de speurders moeten tonen hoe de feiten zich volgens hem hebben afgespeeld. De wetsdokter zal aanwezig zijn om te bekijken of de versie van de verdachte kan stroken met de werkelijkheid.

Ook de ouders en zus van Bjorn zullen de reconstructie bijwonen. Ze hopen op die manier een antwoord te krijgen op een aantal vragen waar ze sinds die fatale dag mee worstelen.

"Per ongeluk"

Met de reconstructie hoopt het gerecht de details te kennen over de moord. Jordy V., een 23-jarige Tieltenaar, doodde op Bjorn op 1 mei met een kruisboog omdat hij niet kon verkroppen dat de moeder van zijn twee kinderen een relatie had met de slagerszoon. Enkele weken voordien had de man in zijn omgeving ook al verklaard dat hij hem “kapot zou maken”.

De jongeman bekende de feiten, maar ontkent dat er sprake was van moord. Naar eigen zeggen wilde hij zijn liefdesrivaal enkel bang maken en heeft hij slechts per ongeluk geschoten met zijn kruisboog. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe geloofwaardig die verklaringen zijn.

Hermetisch afgesloten

Politie en gerecht willen geen pottenkijkers en daarom wordt de woonwijk hermetisch afgesloten. Dat is ook het geval voor de Biermanstraat en de Brouwerijstraat. Daar zal alleen, na controle, doorgaand verkeer toegelaten worden.

"In- en uitgaand verkeer is uit den boze", zegt commissaris Lauris Blanchart. "De bewoners, zo'n 70 gezinnen, hebben een brief gekregen over de maatregelen." Veel bewoners plaatsten gisteravond dan ook nog snel hun auto buiten de zone, om vandaag toch naar hun werk te kunnen.

“Hopelijk komt er na de reconstructie voor iedereen wat rust," zegt de 58-jarige weduwe Rita Dinneweth, die recht tegenover het huis woont waar het drama zich afspeelde. Het huis van Bjorn is inmiddels verkocht. Een koppel op leeftijd uit Sint-Jan (Wingene) komt er op termijn wonen.