West-Vlaamse Syriër in cel voor haatberichten tegen Joden 14 december 2019

Een 41-jarige man uit Blankenberge zit in de cel voor het verspreiden van haatboodschappen. Abdul H., een Syriër die sinds 2015 in ons land woont en hier een inburgeringscursus volgde, plaatste jihadistisch getinte berichten op zijn Facebook-pagina. Daarin kantte hij zich in het Arabisch tegen de Joden. Hij zou niet met concrete aanslagen gedreigd hebben, maar de onderzoeksrechter liet hem eerder deze week dus wel opsluiten. Gisteren verlengde de raadkamer zijn aanhouding met een maand. Het gerecht heeft een expert aangesteld om de man psychiatrisch te onderzoeken. De advocaat van H. geeft toe dat zijn cliënt geradicaliseerd is. "Hij heeft dat op een simplistische manier geuit. Hij is niet de traditionele haatprediker of agressieve aanhanger van IS of Al Qaida."

