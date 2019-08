Exclusief voor abonnees West-Vlaamse ondernemer wil 30.000 deurmatten verkopen voor De Warmste Week 05 augustus 2019

Net voor Kerstmis landt De Warmste Week van Studio Brussel voor het eerst in Kortrijk. Ondernemer Yves De Rudder (54) uit Harelbeke wil daarom 30.000 'Warmste Deurmatten' verkopen - eentje voor elke voordeur in Kortrijk. "Ik hoop dat er in ieder huis in Groot-Kortrijk een Warmste Deurmat zal liggen", zegt De Rudder. "Ze kosten 20 euro per stuk, waarvan er 7 euro naar een nog te bepalen goed doel gaat. Dat komt neer op minstens 210.000 euro. Eigenlijk droom ik er zelfs van om 100.000 matten te verkopen. Als dat lukt, overhandigen we tijdens De Warmste Week een cheque van 700.000 euro." De Warmste Deurmat krijgt tegen midden oktober een definitieve vorm en zal tegen begin november te koop zijn. Volgens De Rudder is er al interesse van ketens als Dreamland en Standaard Boekhandel. (LPS)

