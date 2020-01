Exclusief voor abonnees West-Vlaamse gouverneur wil strand bewaken met drones 23 januari 2020

De West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé wil de kustlijn bewaken met drones. Zo wil hij vermijden dat migranten aan de Belgische kust de oversteek maken naar Engeland. Daarvoor zal hij samenwerken met het Europees grens- en kustwachtagentschap Frontex en Noord-Frankrijk. Wanneer de drones kunnen worden ingezet, is nog niet duidelijk. Dinsdag probeerden 14 migranten de overtocht te maken met een klein bootje dat kapseisde. Zo kwamen de passagiers in de koude zee terecht en moest een reddingsactie op poten worden gezet. "We moeten dat absoluut vermijden, want het is gevaarlijk." Het is zeldzaam dat transmigranten de oversteek maken vanaan de Belgische kust. "Maar het probleem verplaatst zich van Noord-Frankrijk naar hier. De Fransen zetten militairen in om het strand te bewaken, dus de druk bij ons zal stijgen", zegt Decaluwé. (SRB)

