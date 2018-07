West-Vlaamse boeren vragen uitzondering op sproeiverbod 31 juli 2018

De West-Vlaamse boeren vragen aan de gouverneur een dringende uitzondering op het beregenings- en oppompverbod. "De toestand is in onze provincie het meest zorgwekkend, vooral in de aardappelteelt", zegt Piet Vandermersch, provincieraadslid voor Open Vld en zelf ook landbouwer. "Iedereen probeert te redden wat nog te redden valt. Zeker aangezien er nóg een droge periode voorspeld wordt, is elk uur dat er beregend kan worden van kapitaal belang. Heel wat landbouwers stellen zich, met waterstanden die blijkbaar niet zó dramatisch laag zijn, vragen bij het huidige oppompverbod. Ondertussen vloeit er vanuit de zuiveringsstations van Knokke-Heist en Brugge dagelijks wel 25 miljoen liter water naar zee." Vandaag vindt er overleg plaats op het kabinet van gouverneur Carl Decaluwé. (SPK)

